Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Niğdedeki kazaya ilişkin taziye mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı

Adana'daki AK Parti Gençlik Şöleni'nden dönen gençleri taşıyan yolcu otobüsü sabah saatlerinde Niğde'de devrildi. Kazada üç kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı geldi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Niğdedeki kazaya ilişkin taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Adana'daki AK Parti Gençlik Şöleni'nden Konya'ya dönecek gençleri taşıyan yolcu otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında sabah saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberle ilgili "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 19
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Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
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Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
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Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
Title
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
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Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: Üç kişi öldü 41 kişi yaralandı
Niğde'de Güney köyü yakınlarında Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, üç kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı. Yaralılar Niğde ve Ulukışla hastanelerine kaldırıldı.
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