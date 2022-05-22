Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Niğde'deki kazaya ilişkin taziye mesajı
Adana'daki AK Parti Gençlik Şöleni'nden dönen gençleri taşıyan yolcu otobüsü sabah saatlerinde Niğde'de devrildi. Kazada üç kişi hayatını kaybederken 41 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı geldi.
Adana'daki AK Parti Gençlik Şöleni'nden Konya'ya dönecek gençleri taşıyan yolcu otobüsü, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında sabah saatlerinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, üç kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberle ilgili "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.