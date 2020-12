İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere kötü muamelesini görmezden gelen AB'ye tepki gösterdi

Yunanistan unsurlarının Ege'de düzensiz göçmenlere yönelik kötü muamelesini gözler önüne seren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'a seslendi.

Soylu, paylaşımında, Yunanistan unsurlarınca darbedilen ve Türk kara sularına geri bırakılmak üzere bindirildikleri can salının patlaması sonucu denize düşen 5 düzensiz göçmenden 3'ünün hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Sayın Ylva Johansson, Yunanistan'ın işkence ve insanlık dışı muameleleri artık cinayete dönüşüyor. FRONTEX'in görmezden geldiği bu cinayetlerin hesabı Yunanistan'dan sorulmayacak mı?" ifadelerine yer verdi.

Soylu, İngilizce ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımlara AB Komisyonu ve FRONTEX'in Twitter hesaplarını da ekledi.

Dear @YlvaJohansson



Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.

Won’t Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 21, 2020

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Bakan Soylu'nun paylaşımında ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklaması da yer aldı.

Açıklamada, 19 Aralık günü saat 07.10'da İzmir'in Foça ilçesi Aslan burnu açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 Sahil Güvenlik botunun görevlendirildiği bildirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 31 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurtarılan göçmenler tarafından Yunanistan unsurlarınca darbedildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk kara sularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri esnada patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2'sinin canlı olarak denizden alındığı, 3'ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edilmiştir."

Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, kurtarma operasyonuna ilişkin fotoğraf ve görüntüler de yer aldı.

GÜNDEM Lastik botla sürüklenirken kurtarıldılar

Kurtarılan göçmen Yunanistan'ın insanlık dışı muamelesini anlattı

Görüntülerde ise Türkçe bilen bir göçmen tarafından Yunanistan unsurlarının kendilerine yapılan kötü muamele anlatılıyor.

Olay günü saat 10.00'da Çanakkale'den botla denize açıldıklarını aktaran göçmen, yaşadıkları korku dolu dakikalara ilişkin şunları söylüyor:

"Saat 12.00'de Yunanistan polisi bizi yakaladı. Sonra bizi 4-5 saat gezdirdiler. Sonra bizim paralarımızı aldılar, çantalarımızı aldılar, vurdular, sonra kadınların saçlarını çektiler. Sonra bir tane ayrı bot getirdiler. Zorla 5 tane insanı bota aldılar. Bota bunlar binerken bot patladı. Sonra 2 kişi sağlam çıktı, 3 kişi öldü. Ölmüş insanları ayrı bir bota, bizi ayrı bir bota koydular. Saat 06.00'da bizi zorla 3 tane motorsuz lastik bota bindirdiler. Tam denizin ortasında bizi bıraktılar. Ben de Türk Sahil Güveliğini aradım, gelip bizi kurtarın diye. Türk Sahil Güvenliği de geldi bizi kurtardı."

DÜNYA Yunanistan’da mülteci dramı: Bebekleri fareler kemiriyor

DÜNYA Yunanistan'da mülteci dramı: Bebekleri fareler kemiriyor

Vicdansız Yunanlar mültecileri darp edip Türk karasularında ölüme terk etti: Bakan Soylu kurtarıldıklarını açıkladı İçişleri Bakanlığı, 6 Aralık Pazar günü saat 18.50'de, Aydın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan yarı batık haldeki salın içerisindeki 17 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.

Yunanistan Sahil Güvenliğinin göçmenlerin botlarını batırmaya çalıştığı anlar kamerada Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının aralarında çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya yönelik yaptığı tüm gayriinsani hareketlerin dakika dakika kayıt altına alınması, geri itmeleri inkar eden Frontex Direktörü Fabrice Leggeri'nin görevinin sorgulanmasına neden oldu. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (Frontex) Direktörü Fabrice Leggeri, AB Parlamentosu İçişleri Komisyonuna sınır koruma teşkilatının mültecilerin yasadışı olarak geri itilmesi olaylarına karıştığı yönündeki söylemleri reddetmişti.

Yunanistan ölüme terk etti, Mehmetçik yardım eli uzattı Yunanistan'ın göçmenleri Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmeleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava aracı ile anbean görüntülendi. Aralarında çocukların da bulunduğu 25 göçmene yardım eli uzatan ise yine Mehmetçik oldu.

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı: O anlar anbean kameralara yansıdı Ege'de gemileriyle, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak botlarda delik açıyor. NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşen olayların ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz durumda kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yetişiyor.

