Yunanistan’da mülteci dramı: Bebekleri fareler kemiriyor!

Yunanistan’ın ülke topraklarına ulaşan sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelesine Alman Bakan’dan tepki geldi. Deutsch Welle’nin haberine göre, Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan’daki sığınmacı kamplarında durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirtti. Passauer Neue Presse gazetesine röportaj veren Bakan Müller, Midilli adasındaki Moria kampının, çıkan bir yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra, yeni kampta koşulların iyileşmediğini ifade etti. “Herkes, yangının ardından korkunç vaziyetin düzeleceğini düşünüyordu ancak hakikat ne yazık ki öyle değil” diyen Müller, “Yeni kurulan Kara Tepe kampının da daha iyi olmadığı açıkça ortada. Hatta aksine, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, burada fareler, ıslak çadırlar içinde kalan bebekleri ısırdığı için tetanoz aşısı yapmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘HAYAT BÖYLE BAŞLAMAMALI’

“Bunlar, Avrupa’nın ortasında feci durumlar” diyen Gerd Müller, sığınmacılar için kış mevsiminin en sert haftalarının da kapıda olduğunu belirtti. Özellikle, sığınmacı ve mülteci kamplarında doğan çocuklar için koşulların çok kötü olduğunu vurgulayan Müller, 2018 yılında Moria kampına yaptığı ziyaret ile ilgili olarak, “Kaçış esnasında cinsel saldırıya uğrayan ve her türlü hijyen ve tıbbi destekten mahrum bir halde yere oturmuş doğum yapmayı bekleyen Afrikalı kadınlarla görüştüm. Hiçbir hayat böyle başlamamalı” dedi. Midilli adasındaki Moria kampı, geçen eylül ayında tamamen yanarak yok olmuş ve bunun üzerine adada, eski bir askeri eğitim bölgesi olan Kara Tepe’de, şu an 7 bin 300 kişinin yaşadığı geçici bir kamp oluşturulmuştu. Yunanistan’a ait adalarda 17 binden fazla sığınmacı yaşıyor.

REKLAM