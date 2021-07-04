İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanlarımız teröristleri canından bezdiriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Soylu, "Kahramanlarımız teröristleri canından bezdiriyor" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.