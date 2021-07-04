Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanlarımız teröristleri canından bezdiriyor
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanlarımız teröristleri canından bezdiriyor

Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kahramanlarımız teröristleri canından bezdiriyor
Bakan Soylu'nun paylaşımı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla, Bitlis'te Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Soylu, "Kahramanlarımız teröristleri canından bezdiriyor" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizi, kardeşlerimizi yıllarca canından bezdirdiler. Sehi Ormanları'nın göbeğinde ilk kez kurduğumuz üs bölgesindeyiz. Kahramanlarımız da teröristleri canından bezdiriyor. Bitlis'te, 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi'nde güvenlik toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'nin en modern üs bölgesi
GÜNDEM
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'nin en modern üs bölgesi
Abone Ol Google News
Artık sadece Merve değilim

'Artık sadece
Merve değilim'

​Genç sporcunun babası: Tüm aileler kızlarına destek olsunlar.
14 yıldır yollardalar

14 yıldır
yollardalar

94 model minibüsü 'eve' dönüştürdü: Ülkeyi karış karış geziyor.
Bakan Soyludan Bahçeliye teşekkür

Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum."

An-26 tipi uçak 22 kişiyi taşıyordu.

Salgının sonu aşı ile geliyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.
Süre sınırı olabilir

Süre sınırı olabilir

​Windows 11'e ücretsiz yükseltmede süre sınırı olabilir.

​Bakan Yanık açıkladı: Bayram öncesi dağıtılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.