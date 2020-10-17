Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'nin en modern üs bölgesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İkiyaka Dağları, Irak sınırında, Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz... Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri... 3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin. Büyük gurur."
İkiyaka Dağları
Irak sınırında
Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz...
Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri...
3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor.
Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin
Büyük gurur🧿 pic.twitter.com/1lEDMONeRP
İkiyaka Dağları