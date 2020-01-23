Gündem İçişleri Bakanlığı Almanya uyruklu 1 terörist ülkesine sınır dışı edildi
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist ülkesine sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur.” ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçılarının (YTS) ülkesine iade edildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Alman Vatandaşı 1 YTS’nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

11 Kasım 2019’dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 196 olduğu belirtildi.

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GÜNDEM
Belarus uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısı 196 olmuştur.”
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