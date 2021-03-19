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HAKKÂRİ

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile 426 litre asetik anhidritin ele geçirildiğini duyurdu. Aynı operasyonda örgüt elemanlarının uyuşturucu üretmek için not tuttuğu defter de ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Hakkari'de düzenlenen operasyona ele geçirilen malzemeler.
Hakkari'de düzenlenen operasyona ele geçirilen malzemeler.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yüksekova'da bir evde yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı bulunduğu bildirildi.

Uyuşturucu madde çoğaltımını anlatan not defteri ele geçirildi

Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca eroin hammaddesi olarak kullanılan 426 litre asetik anhidrit ile 2 çelik yelek, 2 uyuşturucu madde pres makinesi, bir hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri de yakalandı.

204 kilo eroin de ele geçirilmişti

Bugün ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi de ele geçirilmişti.

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