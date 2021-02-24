Avrupa'nın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 3 milyar euro'dan fazla

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.Alman Başsavcılığı'na göre yakalanan uyuşturucunun şu ana kadar Avrupa'da deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu ifade edildi.

Hamburg Limanı’nda, Paraguay’dan 5 konteyner içerisinde gelen 16 tondan fazla kokaine el konuldu.

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Bir kişi tutuklandı

Yetkililer ele geçirilen kokainin değerinin 3 milyar euro'dan fazla olduğunu ifade etti. Hollanda’da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı ifade edildi. Uyuşturucu maddelerin tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtılması planlandığı kaydedildi.