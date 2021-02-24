Dünya Avrupanın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu Piyasa değeri 3 milyar eurodan fazla
AVRUPA

Avrupa'nın en büyük deniz aşırı uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 3 milyar euro'dan fazla

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri, şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğunu ifade etti. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar euro'dan fazla olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA DHA
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar euro'dan fazla olduğu öğrenildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar euro'dan fazla olduğu öğrenildi.

Almanya’da polisin Hamburg Limanı’nda düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.Alman Başsavcılığı'na göre yakalanan uyuşturucunun şu ana kadar Avrupa'da deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu ifade edildi.

  • Hamburg Limanı’nda, Paraguay’dan 5 konteyner içerisinde gelen 16 tondan fazla kokaine el konuldu.

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Bir kişi tutuklandı

Yetkililer ele geçirilen kokainin değerinin 3 milyar euro'dan fazla olduğunu ifade etti. Hollanda’da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı ifade edildi. Uyuşturucu maddelerin tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtılması planlandığı kaydedildi.

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İstanbul Havalimanı'nda içki şişesinde yurda sokulmaya çalışılan sıvı uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda içki şişesinde yurda sokulmaya çalışılan sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde içki şişesine gizlenmiş toplam 3 kilo 380 gram ağırlığında sıvı uyuşturucu ele geçirildi.


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