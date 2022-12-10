İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin

​Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı: Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur



Hükümetin aile yapısının korunmasına yönelik çalışmaları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ LGBT'lileri savundu. Aile kurumunu doğrudan hedef alan sapkınlığa arka çıkan Özdağ, 'Buna hiçbir şey söylemeye hakkımız yok bu bir tercih ve bu tercihe de devletin bir şey söyleme hakkı yoktur.' dedi.



