Ümit Özdağ ile ittifak kurmaya hazırlanan Muharrem İnce: Temel konularda anlaştık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifak görüşmeleri yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"TEMEL KONUDA ANLAŞTIK"
Fatih Portakal'ın Youtube kanalına konuk olan İnce, "Yeni bir ittifak kurulacak mı?" sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:
"Konuşuyoruz, uğraşıyoruz. Henüz netleşmedi, çalışıyoruz. Temel konuda anlaştığımızı söyleyebilirim"
"HALKIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ"
İnce, ittifak görüşmelerini Zafer Partisi, Doğru Partisi ve Adalet Partisi ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Muharrem İnce, "Anlaştığımız konuları alt alta yazıyoruz. Hepsinde anlaşırsak bir metin hazırlayıp halkın karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.