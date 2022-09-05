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MARDİN

İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye örgüt mensubu aktarımı yapan yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, "Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye’ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu iki kişi yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığı: Suriyeye örgüt mensubu aktarımı yapan yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri'nce son bir hafta içerisinde Kızıltepe ilçesi sınır hattı üzerinden Suriye'ye yeni örgüt mensubu aktarımı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularında farklı illerden Mardin Kızıltepe ilçesine gelen yeni katılımların sınır hattından Suriye'ye illegal yollardan geçmelerine yardım ettiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Şüpheliler hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütüleceği bildirilirken, sorgulama işlemleri Mardin TEM Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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