PKK öğretmenleri hedef aldı

Türkiye’nin olası operasyonu öncesi sivil halka baskı altına alan PKK yönetimi, Türkiye karıştı eylemlere katılmayanlara yönelik baskısını da artırdı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan örgüt, protestolarda bulunmayı reddeden öğretmenlerin tümünü silah zoruyla okullardan uzaklaştırdı. Bölgede yaşayan öğretmenlerin diğer bir sorunu ise örgütün kurslarına katılmayı kabul etmemeleri. Eğitimciler, PKK partizanlığının yapıldığı kurslarda çocuk ve gençlerin sömürülmesine karşı çıktıkları için hedef haline geldiklerini ifade ediyor.

132 OKUL KULLANILAMAZ HALDE

Rakka Eğitim Müdürü Firas Al-Alou, öğrenci sayısındaki artış nedeniyle büyük bir öğretmen açığı olduğunu duyurdu. Bu yıl altı okulun tadilat nedeniyle kapalı olduğuna dikkat çeken Alou, 132 okulun çatışmalar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Geçtiğimiz Nisan’da da Rakka’da çok sayıda öğretmen, düşük ücretleri protesto ettiği için görevden alınmıştı.

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