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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı uyardı: Asker uğurlamalarına koronavirüs ayarı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

Sosyal mesafe kuralını uyun, rica ediyoruz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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