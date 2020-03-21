İçişleri Bakanlığı uyardı: Asker uğurlamalarına koronavirüs ayarı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.
Sosyal mesafe kuralını uyun, rica ediyoruz
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VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.
Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.