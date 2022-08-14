İçişleri Bakanlığından "Server Sinanoğlu" açıklaması: Görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı, Batman Gercüş Kaymakamlığı görevindeyken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

