Gündem İçişleri Bakanlığından "Server Sinanoğlu" açıklaması Görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir
BATMAN

İçişleri Bakanlığından "Server Sinanoğlu" açıklaması: Görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir

İçişleri Bakanlığı, Batman Gercüş Kaymakamlığı görevindeyken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanlığından Server Sinanoğlu açıklaması: Görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir
İçişleri'nden Muhammet'in ölümüne sebep olan kaymakam Server Sinanoğlu hakkında açıklama.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında Batman Gercüş Kaymakamı iken ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan Server Sinanoğlu ile ilgili çıkan haberler ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Server Sinanoğlu hakkında Bakanlığımızca görevden uzaklaştırma işlemi yapılmış, Gercüş Kaymakamlığı’na ise başka bir kaymakam ataması yapılmıştır.

Kadrosu Taşra Hukuk Müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu'nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir."

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