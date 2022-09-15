İfadesi kan dondurdu: Cesedi çürüyen gencin katili en yakın arkadaşı çıktı

Adana'da dere yatağındaki sazlıkta bir kısmı çürümüş halde bulunan cesedin, Ömer Başdaş'a ait olduğu belirlendi. Otopsisinde başında mermi çekirdeği olduğu belirlenen Başdaş'ın, arkadaşı Hüseyin Sulhan tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Alanya'da gözaltına alınan Sulhan, ifadesinde, "Sevgilim Büşra K.'ye sosyal medyadan mesaj attığını gördüm. Konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Birlikte olduklarını söyleyince başına sıktım" dedi.

Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'nde 13 Eylül günü saat 07.30 sıralarında tarlaların arasındaki dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda erkek cesedi görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir kısmı suyun içinde, başı ve kolları kopuk halde bulunan cesedin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ile itfaiyeden destek istendi. Ekiplerin incelemesinin ardından torbaya konan ceset, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Eksik parmağından tespit edildi

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, cesedin başında mermi çekirdeği olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kollarındaki dövme ve sağ elinin yüzük parmağının olmadığından yola çıkan cinayet dedektifleri, cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ömer Başdaş'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler, Başdaş'ın, 19 Ağustos günü evden ayrıldığını ve bir daha da geri dönmediğini belirledi.

Arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı

Ekipler, Başdaş'ın son görüştüğü kişileri belirleyip, gittiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Başdaş'ın, evden ayrıldıktan sonra arkadaşı Hüseyin Sulhan'ın Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evine gittiği saptandı. Saat 03.00 sıralarında Sulhan'ın Başdaş ile birlikte cesedinin bulunduğu bölgeye motosikletle gittiği, birkaç saat sonra da tek başına döndüğü tespit edildi. Ekipler, Sulhan'ın, Antalya'nın Alanya ilçesinde saklandığını saptadı. Operasyon düzenleyen ekipler, Hüseyin Sulhan'ı gözaltına alıp, Adana'ya getirdi.

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FOTOĞRAF 7 Kozan'a bağlı Minnetli Mahallesi yakınlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen arama ruhsat sahasında, Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Ticaret Limited Şirketi tarafından Eskimantaş-2 petrol arama kuyusu açılıyor.

Ruhsat alanında daha önce açılan Eskimantaş-1 arama kuyusu bin 418 metrede \"Gaz Emareli Sulu Kuyu\" olarak tamamlanmış ve terk edilmişti.

Yedi milyon değerinde



Yedi milyon lira değerindeki proje kapsamında 2 bin metrekarelik alanda sondaj faaliyeti yapılacak. Yapılacak sondaj en fazla bin 250 metre olacak. Sondaj faaliyeti neticesinde belirlenen petrol rezerv miktarı, kalite uygunluk gibi değerlendirmeler yapılacak. İleriki yıllarda değerlendirme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, yeni sondaj lokasyonları belirlenecek, petrolün uygun olması durumunda da üretim aşamasına geçilecek. Minnetli Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çalışmaları büyük bir heyecanla takip ettiklerini belirterek, \"Minnetli sınırları içinde bulunan bir arazideki çalışmalar yaklaşık 2 ay önce başladı. İnşallah petrolümüz çıkar, devletimiz, milletimiz ve mahallemiz için sevindirici olur\" dedi. Adana'da petrol heyecanı: Sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı Adana'nın Kozan ilçesinde petrol aramak için sondaj kuyusu açma çalışmasına başlandı.

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'Ellerim kan olmuştu'

Hüseyin Sulhan, emniyetteki ifadesinde, Ömer Başdaş'ı tabancayla öldürdüğünü itiraf etti. Olay günü konuşmak istediğini söyleyerek Başdaş'ı evine çağırdığını anlatan Sulhan, "Olaydan birkaç gün önce cep telefonumdan kendi sosyal medya hesabına girmişti. Açık bıraktığını görünce mesajlarına baktım. Sevgilim Büşra Z.'ye, 'Selam canım. Seni özledim, görüşelim' şeklinde mesaj attığını gördüm. Bu konuyu konuşmak için dere kenarına gittik. Önce tabancayla yere bir el ateş edip, olayı anlatmasını söyledim. Daha sonra tabancayı başına dayayıp, 'Büşra ile birlikte oldunuz mu?' diye sordum. Birlikte olduklarını söyleyince başına sıktım. Ömer dereye düştü, ben de eve döndüm. Ellerim kan olmuştu. Arkadaşım Alaaddin A. da 'Ömer'i öldürdün mü?' diye sordu. Başta söylemedim ancak ertesi gün anlattım. Alaaddin ile birlikte olay yerine gittik ancak cesedi göremedik. Sonrasında buraları terk edip, Alanya'ya gittim" dedi.

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Tutuklandı

Sulhan'ın ifadesi üzerine arkadaşı Alaaddin A. da (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sulhan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alaaddin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.