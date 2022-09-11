Gündem Adanada üzerine tomruk devrilen işçi öldü
ADANA

Adana'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü

Adana'nın Feke ilçesinde, kamyondan devrilen tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti. Feke Orman İşletme Müdürlüğünün Akkaya Mahallesi'ndeki deposunda çalışan Umut Durakçı (36), kamyona yüklenen tomruklardan bazılarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Adanada üzerine tomruk devrilen işçi öldü
Adana

Adana'nın Feke ilçesinde, kamyondan devrilen tomrukların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Feke Orman İşletme Müdürlüğünün Akkaya Mahallesi'ndeki deposunda çalışan Umut Durakçı (36), kamyona yüklenen tomruklardan bazılarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesine kaldırılan Durakçı, yaşamını yitirdi.

İşçinin cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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FOTOĞRAF 16
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Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Operasyonda gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Title
Adana'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Kaçak yollarla yurda giren 10 kişi yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

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