Adana'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü

Fatih Erbakan'dan altılı masa eleştirisi: Toplanıyorlar fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve dağılıyorlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin 2'nci olağan il kongresinde konuştu. Altılı masayı eleştiren Erbakan, masanın gizli ortağının HDP olduğunu belirterek, 'Aylardan beri 36 kez bir araya geliyorsunuz bir cumhurbaşkanı adayı ortaya koyabiliyor musun? Hayır, hiçbir tanesi yok. Toplanıyorlar fotoğraf çektiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve dağılıyorlar; manzara bu' dedi.