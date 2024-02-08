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İHA'lar tespit etti: Hepsi birden yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, saklandıkları makilikte insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A. yakaladı. Çevrede yapılan aramalarda 1 tekne, 1 lastik bot, 50 litrelik bidonlar içerisinde benzin ve 7 şişirme pompası ele geçirildi. 3 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

13:04 - 8/02/2024 Perşembe
DHA
Kaçak göçmenler, insansız hava aracıyla tespit edilip yakalandı
Kaçak göçmenler, insansız hava aracıyla tespit edilip yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, saklandıkları makilikte insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisar Mahallesi 40 Evler mevkisinde bir grup kaçak göçmenin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İHA destekli yapılan operasyonda makilikte saklanmış kaçak göçmenler tespit edildi.

Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A. yakalandı. Çevrede yapılan aramalarda 1 tekne, 1 lastik bot, 50 litrelik bidonlar içerisinde benzin ve 7 şişirme pompası ele geçirildi. 3 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.



#İHA
#göçmen
#Didim
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