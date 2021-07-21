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BATMAN

İki aile kavga etti: 6 yaşındaki minik Sahra öldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında, 6 yaşındaki Sahra Tekin yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
İki aile kavga etti: 6 yaşındaki minik Sahra öldü
​Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakıtlı köyünde oturan Tekin ile Yılmaz aileleri arasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Abdurrahman Yılmaz'ın açtığı ateşte bu sırada evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin vuruldu.

  • Çevredekilerin ihbarı üzerine, köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sahra Tekin, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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