İki aile kavga etti: 6 yaşındaki minik Sahra öldü

Ekonomi

Hurda gemilerden ekonomiye 157 milyon dolar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın ilk yarısında 60 hurda geminin geri dönüşümü gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl geri dönüşüme alınan gemi sayısı yüzde 5, çelik ağırlığında ise yüzde 70 artış görüldü