Büyükşen çiftinin katili Ankara'da yakalandı: Cinayeti azmettiren Esra Taş 'hamileyim' yalanıyla adresi öğrenmiş

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

DHA

HAYAT Büyükşen cinayetinde 24 kişi gözaltında: Şüpheliler arasındaki Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı

Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

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DHA

O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen'in üzerinde swap örnekleri çıkması ve aralarında daha önce mehir nedeniyle kavga etmeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.

DHA

8 AY ÖNCE YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı.

GÜNDEM Büyükşen cinayetinde 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları inceleme altında

DHA

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda aralarında Büşra Büyükşen, Uğur Büyükerşen ve eşi Betül Büyükşen ile Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.





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KİRALİK KATİL ADRESİ KARIŞTIRMIŞ

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K'nın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K'nın, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K'nın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi.

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DHA

Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

DHA

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HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ

Şüphelilerin WhatsApp görüşmelerinde ise yakın tarihte olayla ilgili sürekli yazışmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi. Esra Taş'in ise hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı. Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, ''Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin?'' dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.

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KİRALIK KATİL ANKARA'DA YAKALANDI

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet şüphelilerden biri, Afganistan uyruklu Hamidullah A., dün gece Ankara'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Hamidullah A.'nın, azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan Çumra'da çiftçilik yapan Abdullah Başdemir'in çiftliğinde çoban olarak çalıştığı ve cinayetten birkaç gün sonra kentten ayrıldığı belirtildi.

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Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

FOTOĞRAF 24 Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldürülen Necla Büyükşen (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 24 kişinin sorgusu sürüyor. Büyükşen çiftinin öldürüldüğü sırada evde bulunan ve iddiasına göre saldırganın tüfeğin dipçiğiyle başına vurmasında sonra ölmüş gibi davranıp, yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularına ait otomobille jandarma haber veren kızları Büşra Büyükşen de sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve getirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve İl Jandarma Komutan yardımcılarının katıldığı keşfe ölen çiftin çocuk doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de katıldı. Osman Büyükşen de zaman zaman kardeşi Büşra Büşükşen'e olay günüyle ilgili sorular sordu. Büşra Büyükşen olayın nasıl olduğunu, saldırganın nasıl eve girdiğini, kendisinin nasıl yatak odası camından atlayıp kaçtığını anlattı. Büşra Büyükşen'in olay günü bindiği yoldan geçen komşularına ait otomobilde keşif alanına getirildi. Büşra Büyükşen de otomobili nasıl durdurup, hangi tarafa binip oturduğunu gösterdi. Keşif sırasında Jandarma Komutanlığı ekipleri de evin çevresi ve mahallenin bazı noktalarında geniş güvenlik önlemi aldı. Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı: Ağabeyi Osman Büyükşen de yanındaydı Konya'da 3 yıl önce işlenen ve katil zanlıları hala bulunamayan Büyükşen cinayetiyle ilgili kör düğüm çözülüyor. Cinayeti araştırması için kurulan özel ekibin araştırmaları sonucu çiftin kızı Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ve bazı aile üyelerinin de aralarında olduğu şüpheli 24 kişi gözaltına alındı. Cinayet tanığı ve şüphelisi olan Büşra Büyükşen sorgulama kapsamında, keşif için olayın meydana geldiği eve götürüldü. Çiftin doktoru olan oğlu Osman Büyükşen de keşfe katıldı ve zaman zaman kız kardeşine olay günüyle ilgili sorular sordu.

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