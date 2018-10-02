Gündem İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu
İSTANBUL

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu

26 yıl önce Türkiye’yi yasa boğan ‘Muavenet’ faciasını yaşayan gözcü er Hakverdi Aydın, o gece yaşananları "ABD uçak gemisi Saratoga’dan ateşlenen iki füze ışık saçarak bize doğru geliyordu. Tehlikeyi anons etmem gerekiyordu ama hiçbir şey yapamadan füzeler isabet etti" diyerek anlattı.

Haber Merkezi Diğer
Saldırıya uğrayan TCG Muavenet gemisi
Saldırıya uğrayan TCG Muavenet gemisi

USS Saratoga’dan kasıtlı olarak ateşlendiği düşünülen füzelerle vurulan TCG Muavenet muhribi ve 5 şehit denizci 26 yıl sonra hatırlanıyor. NATO’nun Ege Denizi’nde 1992 yılında düzenlediği Kararlılık 92 tatbikatına Türk Deniz Kuvvetleri adına TCG Muavenet ile TCG Kılıç Ali Paşa muhripleri katılmıştı.

Dinlenme aşamasında vurdular

Milliyet'te yer alan habere göre; Sakız Adası açıklarında süren tatbikatın son aşamasında 1 Ekim'i 2 Ekim'e bağlayan gece 5 bin personeli olan ABD uçak gemisi USS Saratoga’dan 2 adet Sea Sparrow füzesi atıldı. Oysa tatbikat uyarınca gemiler ‘Yeşil Periyot’ yani dinlenme aşamasındaydı ve gerçek mermilerle atış yapılması planlanmamıştı. O füzeler, Türk mayın döşeme muhribi TCG Muavemet’in kontrol merkezine isabet etti.

Amerikan uçak gemisi

'Anons etmeye fırsat kalmadı'

Gemi komutanı Kurmay Yarbay Kudret Güngör, uçaksavar yardımcı subayı Teğmen Alper Tunga Akan, Tesis Astsubayı Serkan Haktepe, İkmal Çavuşu Mustafa Kılıç ve er Recep Atak’ı öldüren füzeler, 20 askeri de yaraladı. O yaralı erlerden biri de Hakverdi Aydın’dı. Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle hayatını sakat halde sürdüren Aydın, 26 yıl önceki o geceyi şöyle anlattı:

  • “Gemide yaklaşık 160 er vardı. Şehit olan Recep, benim bir alt tertibim ve çok iyi arkadaşımdı. Terhisime 1 aydan kısa süre vardı. Olay da tatbikatın bitme aşamasında oldu. Geminin sancak (sağ) tarafında gözcü erdim. Çok yakınımızdaki uçak gemisinin sancak baş omuzluktan ardı ardına iki ışığın yükseldiğini gördüm. Yapmam gereken gemidekilere tehlikeyi anons etmekti ama yetişemedim. Fırsat bile bulamadan füzeler isabet etti.”

'ABD'li siyahi asker ağlıyordu'

“Sea Sparrow, hedefe parçalanarak girer. Olduğum yerde savruldum, yere düştüm. Sanırım yarım saat sonra kendime geldim, kalkmak istedim ama kalkamadım. Çünkü kalça kemiğim femurdan parçalanmıştı. Bir süre sonra bizi almaya ABD’li askerler geldi. Çünkü gemimiz dağılmıştı, bizim askerlerimiz ne olduğunu anlayamadan şehit olmuşlardı.

REKLAM
Beni sedyeye koyan siyahi askerin ağladığını gördüm. Gözleri bizim suçsuz olduğumuzu ve yok yere saldırıya uğradığımızı anlatıyor gibiydi.

"Gerçek mühimmat kullanılması söz konusu değildi"

İzmir, Gölcük ve İstanbul’da 6 ay süren tedavilerim sonunda sakat kaldım. TCG Muavenet, ABD’nin ‘Pardon’ diyerek kapatabileceği basit bir olay değildir. Gerçek mermi kullanılması söz konusu bile değildi. Ateşlenmeleri için savaş durumunda ve kırmızı alarmda olmak, 3 kişiden onay almak, kilitleri açmak ve düğmeye basmak gerekiyordu. Değil 26, yüzyıllar geçse de unutulmaması gerekir.”

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu
200 gün boyunca uygulanacak

200 gün boyunca uygulanacak

Demir-çelik ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.
​F-35'te flaş gelişme

​F-35'te flaş gelişme

​ABD ne zaman teslim edeceğini açıkladı.
Yaz saatinde son karar

Yaz saatinde son karar

​İleri saat uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beni de kurtardın

Beni de kurtardın

Akın Öztürk'ün büyük oyununu albay bozdu.
Ahvaz'amisilleme

Ahvaz'amisilleme

​İran, Fırat'ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.
Ben bıraktım sen de bırak

Ben bıraktım sen de bırak

​Aday olmayacağını açıklayan CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı.
Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede atacağı yeni adımları açıkladı.

Filistin'dehayat durdu

Filistin'dehayat durdu

​Filistinliler ülke genelinde greve gitti.
Toplumezar acısı

Toplumezar acısı

​Endonezya'dan acı fotoğraf kareleri geliyor.
Brüksel'emahrem takip

Brüksel'emahrem takip

​FETÖ'cü yarbay, NATO Karargahı'na mahrem imamı da götürmüş.
Ekonomidestratejik ortak

Ekonomidestratejik ortak

​Almanya ile işbirliği derinleşerek devam edecek.
Koç gitmezseFener çöker

Koç gitmezseFener çöker

​Fenerbahçe ligde düşme potasına girdi.
Kızılay yaraları saracak

Kızılay yaraları saracak

Endonezya'daki afet için yardım kampanyası başlatıldı.
Trump yine şaşırttı

Trump yine şaşırttı

Beyaz Saray'da en ilginç basın toplantılarından biri yaşandı.
İçtüzük mesaisi

İçtüzük mesaisi

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.