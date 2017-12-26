İki günü kapsıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Parti Sözcüsü Ünal, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 121. maddesine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili.”

SONRAKİ EYLEMLER DAHİL DEĞİL

“Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır.”

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DEZENFORMASYONDAN İBARET

“O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir.” Bir gazetecinin 696 Sayılı KHK’nin 121. maddesine ilişkin tartışmaları hatırlatarak, darbe girişimine karşı direnen sivillere yönelik herhangi bir hukuki kovuşturma olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Ünal, böyle bir durumun olmadığını söyledi.

FELAKET TELLALLIĞI YAPMASINLAR

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Bir gazetecinin “Sayın Meral Akşener bir ‘iç savaş” cümlesi kurdu, ‘iç savaşa götürür’ dedi. Bu KHK’deki cümleyi düzeltme ihtiyacı doğuyor mu?” şeklindeki sorusu üzerine Ünal, KHK’deki cümlede “15 Temmuz 2016” ve “devamında” ifadesinin bulunduğunu ifade etti. “Devamında” ifadesinden kastın 16 Temmuz sabahı olduğunu vurgulayan Ünal, yasa yapım tekniği açısından “ile” ifadesinin kullanıldığını, “veya” ifadesinin ise söz konusu olmadığını bildirdi. Daha önce bu düzenlemenin ilgili emniyet ve askeri personele getirildiğini, şimdi sivil halkın da buna eklenmesi gerekliliği ortaya çıktığı için bunun yapıldığını dile getiren Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan yola çıkarak birilerinin birtakım kara propaganda yaparak hemen buradan bir iç savaş... Böyle bir durum söz konusu değil, birileri lütfen buradan bir felaket tellallığı çıkarmasınlar. Şunun da altını çizerek söylüyorum, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Dolayısıyla bu yalanları, bu tezviratı, kara propagandayı yapanların da ne yaptıkları ortadadır.” Ünal, bir söz söylediğinde önce söze sonra da söyleyene bakılması gerektiğini vurgulayarak,”Her şey son derece açık ve net, alınan karar son derece açık ve net. Dolayısıyla buradan birilerinin başka anlamlar çıkarmasını asla ve kat’a kabul etmiyoruz” dedi.

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