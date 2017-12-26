FETÖ için AYM’ye gidiyorlar

KHK’lar yayınlanır yayınlanmaz “darbe bildirisi” olarak yaygara koparan CHP, tek tip uygulamasını “masumiyet karinesinin ihlali” olduğunu iddia etti. CHP dün de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK’da söz konusu düzenlemeleri masaya yatırdı. MYK’da son çıkan kararnameler değerlendirildi ve yol haritası çıkarıldı. “Kontrollü darbe” iddiası ile hükümete yönelik tavan yapan suçlamalarla adeta son dönemlerde FETÖ’nün sözcülüğüne soyunan CHP, MYK toplantısında adeta örgütü koruyan skandal kararlar alındı. CHP, önümüzdeki günlerde, FETÖ’yle mücadeleyi kolaylaştıracak düzenlemeler getiren 695 ve 696 sayılı KHK’ları Yüksek Mahkeme’ye götürecek. KHK’lara tepki gösteren bir diğer parti ise HDP oldu. HDP, tek tip kıyafet uygulamasını eleştirerek, TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı yaptı.

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