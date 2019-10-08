İki saat yetti: Bodrum’da caddeler sokaklar göle döndü ekipler teyakkuza geçti

Bodrum’da gece saat 03:30’da başlayan gök gürültülü sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi. Bitez Mahallesi’nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Neyzen Teyfik caddesi, Atatürk caddesi, Kıbrıs şehitleri caddesi ve bir çok sokak şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Ekipler teyakkuza geçti

Sabah saat 05:00’a kadar yağan şiddetli yağmur nedeniyle ekipleri teyakkuz geçirdi. Sağanak yağmurun başlamasıyla birlikte Bodrum Belediye ekiplerini, İtfaiye, zapıta, Muğla 911 arama kurtarma derneği ve Emniyet güçlerini harekete geçirdi. Turgutreis - Bodrum karayolu Trafik polisleri tarafından kapatıldı.

İHA Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi.

Araçların yan yollardan gitmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Gümbet ve Konacık yollarıda trafik polisleri tarafından kontrollü geçişleri sağlandı. İtfaiye ekipleri ise su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak çöplerle kapanan mazgalları temizledi.

İHA Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı.

Zabıta ekipleri ve polis ekipleri ilçede devriye atarak su baskını olan yerlerde önlemler aldı. Yaklaşık 2 saat süren yağmur sonrası bazı iş yerlerinin depolarında su baskınları olduğu öğrenildi. Mumcular mahallesinde ise bir aracın yağmur sularına kapıldığı bildirildi.

İHA Uzun süre etkili olan yağış nedeniyle çöp kutular, dubalar, sandalye ve masalar sokaklarda sürüklendi.

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Turizm cenneti Bodrum gece sel kabusu yaşarken can kaybının olmadığı maddi hasarın ise yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

İHA Bitez Mahallesi’nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği başkanı Cenk Ayata sağanak yağmur nedeniyle su baskınlarının meydana geldiğini, ufak çaplı maddi hasarın olduğunu ama can kaybının olmadığını açıkladı.