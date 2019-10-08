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ADANA GİRESUN İSTANBUL

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin batısı kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Ege, Marmara ile İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batısında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği'nin uyarıda bulunduğu ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün güç içerisinde İstanbul geneli için tahmin ettiği sağanak yağış sabah saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul bu sabah güne yağmurla uyandı. Dün meteorolojinin uyarılarının ardından sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kayseri, Sivas, Giresun, Trabzon ve Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²),Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) yer yer aşırı (76-150 kg/m²) olması bekleniyor.

İstanbul’da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.

İSTANBUL'DA BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI

  • Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.
  • İstanbul’da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.
  • Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.
  • Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

  • Sabah erken saatlerde başlayan yağmur trafikte yoğunluğa neden oldu.

İstanbul’da beklenen yağmur sabahın erken saatleriyle başladı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

  • Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara Bölgesinde kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak il genelinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²),Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-150 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

  • Bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

ERZURUM 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

Ve başladı

Ve başladı

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