İki yıldır yürüyemiyordu: Sağlığına Türkiye'de kavuştu

Irak'ta evinde düşüp, bel kayması teşhisiyle ameliyat olduktan sonra 2 yıldır yürüyemeyen Kıtba Ahmed Hüseyin (63), Eskişehir’de yapılan operasyonla yeniden yürümeye başladı.

Irak'ın Anbar kentinde yaşayan evli ve 7 çocuk annesi Kıtba Ahmed Hüseyin, 2 yıl önce evinde düşünce hastaneye kaldırıldı. Bel kayması teşhisi konulan kadın, ameliyata alındı. Ameliyatın ardından bir daha yürüyemeyen Kıtba Ahmed Hüseyin, 2 yıl boyunca yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmek zorunda kaldı. Yaptığı araştırmalar sonucu Eskişehir Şehir Hastanesi ile iletişime geçen Kıtba Ahmed Hüseyin, kente geldi. Beyin Cerrahi Kliniği'nde yaklaşık 2 saat süren başarılı ameliyatın ardından Hüseyin, sağlığına kavuşup, yeniden ayağa kalktı.

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahı Halil İbrahim Gündüz, “Hastamız düştükten sonra Irak'ta bir operasyon geçirmiş ve muhtemelen bir enfeksiyon kapmış. Düşme sırasında omurilikte yaşanan kaymanın siniri ezmesinden dolayı da yürüyememiş. Biz ameliyatla 8 tane platin koyduk. Kayan kemiğini yerine oturttuk. Sıkıştıran sinirleri rahatlattık. Ameliyat yaklaşık 2 saat sürdü. Ameliyattan sonraki 8'inci saatte de kaldırıp yürüttük. Hastamız artık rahat yürüyor. Bundan sonra normal hayatına dönebilir. Hastamızın yüzü gülüyor zaten. Yürüyor, mutlu” diye konuştu.

Kıtba Ahmed Hüseyin ise, “2 yıldır yürüyemiyordum. Buraya geldik. Allah'a şükür artık yürüyebiliyorum. Allah razı olsun” dedi.

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