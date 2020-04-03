İlçe gece yarısı koronavirüs karantinasına alındı: 15 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına talimat:Yaşlıları arayın gece gündüz çalışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadelede AK Parti teşkilatına, özellikle risk grubuna giren yaşlıların hızlı bir şekilde aranması, halkın evde kalmaya teşvik edilmesi talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan’ın toplantıda “65 yaş ve üstü vatandaşlarla iletişime dikkat edin. Hızlı hızlı arayın, gece gündüz çalışın. Evde kalmalarını sağlayın. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz” dediği öğrenildi.