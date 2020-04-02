Gündem Artvinin Borçka ilçesi için karantina kararı 0000 itibariyle başlayacak
ARTVİN

Artvin’in Borçka ilçesi için karantina kararı: 00.00 itibariyle başlayacak

Artvin'in Borçka ilçesi için karantina kararı: 00.00 itibariyle başlayacak

Artvin Valiliği’nin aldığı karar gereği Borçka ilçesi ile ilçeye bağlı Aralık köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Karantina bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacak.

Haber Merkezi İHA
Artvin'in Borçka ilçesi karantinaya alındı.
Artvin'in Borçka ilçesi karantinaya alındı.

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine ağlı Aralık köyünün 3 Nisan saat 00.00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

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