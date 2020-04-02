Artvin’in Borçka ilçesi için karantina kararı: 00.00 itibariyle başlayacak

Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine ağlı Aralık köyünün 3 Nisan saat 00.00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.
Artvin Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Yılmaz Doruk başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Borçka ilçe merkezi ve Borçka ilçesine ağlı Aralık köyünün 3 Nisan saat 00.00 itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.
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