Artvin’in Borçka ilçesi için karantina kararı: 00.00 itibariyle başlayacak Artvin'in Borçka ilçesi için karantina kararı: 00.00 itibariyle başlayacak Artvin Valiliği’nin aldığı karar gereği Borçka ilçesi ile ilçeye bağlı Aralık köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Karantina bu gece saat 00.00 itibariyle başlayacak.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 12:54 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 13:01 İHA