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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah düzenlediği basın toplantısında söylediği gibi, ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var. Ancak, bu sorunların hiçbirinin çözümü imkansız değil" açıklamasında bulundu. Öte yandan Altun, Türkiye'nin ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var"

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah düzenlediği basın toplantısında söylediği gibi, ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var. Ancak, bu sorunları hiçbirinin çözümü imkasınız değil" dedi.

Öte yandan Altun, "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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