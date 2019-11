İletişim Başkanı Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle gerçekleştireceği ABD ziyareti öncesinde Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var"

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah düzenlediği basın toplantısında söylediği gibi, ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var. Ancak, bu sorunları hiçbirinin çözümü imkasınız değil" dedi.

Öte yandan Altun, "ABD ile yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

As President Erdogan said during his press conference this morning, we have serious challenges in our relations with the US.



Yet, none of these challenges are impossible to resolve. https://t.co/NY12d4NylL — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 12 Kasım 2019