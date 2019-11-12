Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıkalamada, YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı terörist hakkında "Ferhat Abdi Şahin’in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz" dedi. Erdoğan, ayrıca "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz. AB, Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz." dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor.

FETÖ meselesinin ele alınacak konular arasında en üst sıralarda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

"Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikiriz"

Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

"Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz"

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıkalamada, YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı terörist hakkında 'Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz' dedi.

"Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi"

  • Rusya ve ABD'nin terör örgütlerini temizleyemediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz." dedi.

"Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın"

AB'ye seslenen Erdoğan, "Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin tavrıyla ilgili, "Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz."

Erdoğan'dan AB'ye: Takındığınız tavrı iyi bilin, müzakereler biranda da bitebilir
OYNAT 01:17
Erdoğan'dan AB'ye: Takındığınız tavrı iyi bilin, müzakereler biranda da bitebilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ey Avrupa Birliği, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda da bitebilir' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda, Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttükleri samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra onlar düşünsün
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra onlar düşünsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi DEAŞ'lıların iadesiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, buralarda da bir telaş, tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi NATO'ya tepki
OYNAT 01:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi NATO'ya tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Özellikle NATO paktı içerisinde yer alan ülkeler olarak, NATO'nun buraya şu ana kadar eğilmediği süreci gözden geçirmesi lazım. 3-4 Aralık'taki İngiltere'deki liderler zirvesini çok önemsiyorum. Orada bunu tepeden tırnağa gündeme getireceğiz. NATO kendi müttefiklerine her zaman bu şekilde bakıyorsa, yalnız bırakıyorsa herhalde bunun izahı mümkün değildir. Böyle bir saldırı karşısında Türkiye'yi yalnız bırakacaksınız, hepsini Londra'da dile getireceğiz.' diye konuştu


Tek tehdit mavi balina değil

Tek tehdit mavi balina değil

Uzmanlar, TBMM'deki raporu yenisafak.com'a değerlendirdi.
Okul yolunda tehlike

Okul yolunda tehlike

​Sultangazi'de öğrenciler hafriyat kamyonlarının arasında 4 km yol yürüyor.
Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

​Milli Savunma Bakanlığından Türk-Rus devriyesi açıklaması.
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana<br> 'Robin Hood' deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.
Evinin önünde şehit ettiler

Evinin önünde şehit ettiler

​İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmeye çıkan Ömer Bedevi'yi şehit etti.
Bu anneler gelmese<br> okul gezileri olmaz

Bu anneler gelmese
okul gezileri olmaz

​Alouane, okul gezilerinde başörtüsünü yasaklamaya hazırlanan Fransa'daki çifte standardı anlattı.

Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.
Yerin dibine batsın<br>PKK/PYD denilen lanetler

Yerin dibine batsın
PKK/PYD denilen lanetler

​HDP önünde 71 gündür evlat nöbeti tutan annenin isyanı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.