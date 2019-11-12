Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor.

FETÖ meselesinin ele alınacak konular arasında en üst sıralarda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

"Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikiriz"

Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

"Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz"

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle göstereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıkalamada, YPG/PKK elebaşı Mazlum Kobani kod adlı terörist hakkında 'Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil, terörist olduğunu ve böyle bir teröristin kendilerinin kabul etmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle takdim edeceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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"Rusya ve ABD terör örgütlerini temizleyemedi"

Rusya ve ABD'nin terör örgütlerini temizleyemediğine dikkati çeken Erdoğan, "Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz." dedi.

"Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın"

AB'ye seslenen Erdoğan, "Türkiye'ye Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin tavrıyla ilgili, "Bu kadar DEAŞ'lıyı cezaevinde bulunduran, Suriye tarafında kontrol altında tutan Türkiye'ye karşı tavrınızı gözden geçirin." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"AB; Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olan bir ülke. Bu masada olmak da bizi bağlamaz."

OYNAT 01:17 Erdoğan'dan AB'ye: Takındığınız tavrı iyi bilin, müzakereler biranda da bitebilir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ey Avrupa Birliği, müzakere masasında olmak bizi bağlamaz, takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim bu kapılar açılır ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Müzakereler bir anda da bitebilir' dedi BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge konusunda, Amerika, Rusya ile bugüne kadar yürüttükleri samimi çalışmayı bundan sonra da kararlı şekilde yürütmek istediklerini ifade etti.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra onlar düşünsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi DEAŞ'lıların iadesiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, buralarda da bir telaş, tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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