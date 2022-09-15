İletişim Başkanı Altun açıkladı: Yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak

Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu

Gazeteci Sevilay Yılman, SBK Holding ile ilgili hakkında çıkan iddialara TVNET ekranlarından yanıt verdi. SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'la nasıl tanıştığını tüm detaylarıyla anlatan Yılman, Göktürk'teki evi onun yardımıyla aldığı iddiasıyla ilgili de konuştu. Yılman, 'Bunlar sırf çamurlamak için sırf iftira için sırf benim itibarımı beş paralık etmek için ortaya atılıyorsa o zaman ispatı koyacaklar' dedi.