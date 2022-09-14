Bakan Kurum açıkladı: TOKİ Sosyal Konut Projesine rekor başvuru

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini duyurduğu projeye başvuru e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklandı.

Bakan Kurum, "Sosyal konut projesine başvuranların sayısı 250 bini geçti" dedi.

FOTOĞRAF 10 Bugün başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak. Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. İşte ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi''nden yeni ayrıntılar... BİR YIL İKAMET ŞARTI TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. BİR HANEDEN TEK BAŞVURU Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEEÇMEYECEK Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yoksul ve dar gelirli olmak, Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak. TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, \"Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri\" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek. İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında. TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak. TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. 30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor. TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. İşte projeden yeni ayrıntılar...

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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

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BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK

Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları dün duyurdu. Sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Projesi başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri. Başvurular nasıl yapılacak?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ve adı \"İlk Evim, İlk İş Yerim\" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.



Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra \"konut belirleme kurası\" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak. Başvuruda kimlik numarası detayı



Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.



Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,

2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,

4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,

6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,

8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.



19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek. Ödemeler ne kadar olacak?



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının devamında 2+1 ve 3+1 konutların aylık ödemeleriyle ilgili detay açıklamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, \"Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir\" ifadelerini kullandı. Sosyal konuta başvuru şartları



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



• ​T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden \"HAK SAHİPLİĞİ\" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.



Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.) Sosyal konut başvuruları başladı: Kimlik numarası detayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında detayları dün duyurdu. Sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ Projesi başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. İşte TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri.

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19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

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SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

FOTOĞRAF 40 TOKİ sosyal konut projesinde son dakika gelişmelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorular yanıt buldu? TOki fiyatları kaç para olacak? Hangi ile kaç konut yapılacak? Ucuz konut yapılacak iller hangileri? Ayrıntılar haberimizde... Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular yarın başlıyor. UCUZ KONUT YAPILACAK İLLER VE FİYATLARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ fiyatlarını ve ucuz konut yapılacak illeri tek tek açıkladı.

608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara 2280 liradan taksitlerle 240 ay vade ile sahip olunabilecek. Toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. HANGİ İLE KAÇ KONUT YAPILACAK



Sosyal konut projesi ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için 50 bin konut yapılacağını duyurdu. İşte il il yapılacak konut sayısı. Ankara



18 bin konut İzmir



12 bin 500 Gaziantep



10 bin konut Bursa



8 bin 650 konut Konya



7 bin 500 konut Kayseri



4 bin 500 konut TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILACAK?



İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi ve başvuru yapılacak bankalar... TOKİ başvuru parası nereye yatırılacak: Hangi ile kaç konut yapılacak Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım sona erdi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev projenin tanıtım törenine katıldı.. Milyonlarca kişinin merakla beklediği sorulara tek tek yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ucuz sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Peki hangi ile kaç konut yapılacak? Ucuz konut taksitleri nasıl olacak? TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuru parası nereye yatırılacak? TOKİ hangi bankaya para yatırılacak? İşte il il 250 bin TOKİ sosyal konut listesi... BiP'te paylaş

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