İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Siyasi lejyönerler

İletişim Başkanı Fahrettin ALtun Twitter'ddan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir."

18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir. REKLAM December 18, 2020

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki