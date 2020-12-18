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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki: Siyasi lejyönerler

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakarete varan ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'e bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin ALtun Twitter'ddan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir.Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir."

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanması büyük tepki topladı. O sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği 'Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?' cevabı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.


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