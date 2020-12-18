AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakarete varan ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'in sözlerine cevap verdi.
Çelik açıklamasında, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza ’diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir.
Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar" dedi.