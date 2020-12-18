Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPli Özelin Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik sözlerine sert tepki
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakarete varan ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel için "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir" dedi.

Haber Merkezi İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hakarete varan ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'in sözlerine cevap verdi.

Çelik açıklamasında, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza ’diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir.

Siyasi eleştiri başka şey, siyasi meşruiyete düşmanlık başka şeydir. Dünyada en yüksek siyasi meşruiyete sahip siyasi liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanımıza diktatör diyenler, zihinlerinin bağlı olduğu faşist adresi gösteriyorlar" dedi.

Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?
OYNAT 02:44
Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanması büyük tepki topladı. O sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği 'Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?' cevabı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.


Abone Ol Google News
Efsane indirime şikayet yağdı

'Efsane indirim'e şikayet yağdı

​Ürünü ulaşmayan, kırılan vatandaş isyan etti.
Fiyatlarda yüzde 15 düşüş var

Fiyatlarda yüzde 15 düşüş var

​İkinci el araçta rüzgar tersine döndü.
CHP’li Karşıyaka Belediyesi HDP logosunun benzerini şirketinde kullanmaya başladı

​Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Kulüpler bu haftaki maçlarda yayıncı kuruluşu protesto edecek.

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

​Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi.
Okullar için <br>tarih belli oldu

Okullar için
tarih belli oldu

​MEB'den uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl takvimine yönelik açıklama.

Gelecek<br>nesillere miras

Gelecek
nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.