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Gündem İletişim Başkanı Altundan Demirtaşa cevap Canına kıydığınız her Yasinin hesabını vereceksiniz
POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a cevap: Canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın kendisini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine yanıt verdi. Altun, "6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D, beni ve bakanımızı aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış. Bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İletişim Başkanı Altundan Demirtaşa cevap: Canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz
Fahrettin Altun

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, verdiği bir mülakatta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı. Altun, Demirtaş'a sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Altun, şunları söyledi:

"Belli ki kuklası olduğu PKK'dan emir almış"

"6-8 Ekim Olayları”nın ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D., besleme medyaya mülakat verip bana ve İçişleri Bakanımıza parmak sallıyor, aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış.

S.D. ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP türlü yalanlarla milletimizin arasına nifak sokmaya çalıştılar. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldılar. Bunların elinde binlerce insanımızın kanı var. Bu kan emiciler, emperyalistlerin kucağında solculuk oynuyorlar.

"Hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak"

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak."

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