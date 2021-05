İletişim Başkanı Altun'dan Demirtaş'a cevap: Canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın kendisini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine yanıt verdi. Altun, "6-8 Ekim olaylarının ve öldürülen onlarca canın sorumlusu S.D, beni ve bakanımızı aklı sıra tehdit ediyor. Belli ki kuklası olduğu terör örgütü PKK’dan bu yönde bir emir almış. Bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin’in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak" dedi.

Haber Merkezi 03 Mayıs 2021, 15:11 Son Güncelleme: 03 Mayıs 2021, 15:27 Yeni Şafak