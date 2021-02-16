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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan HDP eleştirisi: Barış yalanlarıyla iç savaş planladılar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde barış yalanları söyleyen HDP'nin seçim sonrasında PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim olduğunu belirterek, "Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin "PKK'dan kopacağım, Türkiye'nin partisi olacağım" diyerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde 6 milyon oy aldığını belirtti. Seçimden kısa bir süre sonra PKK'nın, HDP'nin oyunu kendisine kalkan yaparak "devrimci halk savaşı" başlattığını duyurduğunu hatırlatan Altun, "HDP derhal bu alçaklığa teslim oldu. HDP o gün bitti. Seçim öncesinde barış yalanları söyleyen HDP seçim sonrasında çukur siyasetinin başat aktörü oldu. PKK'nın ülkeyi iç savaşa sürükleme planına tamamen teslim oldu." ifadelerini kullandı.

  • Altun, o dönemde de bunları korkusuzca söylediklerine, hata ve ihanet içinde gördüklerini net bir şekilde uyardıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaştığı videoyla HDP-PKK'nın kirli ilişkisini gözler önüne serdi
OYNAT 03:42
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaştığı videoyla HDP-PKK'nın kirli ilişkisini gözler önüne serdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından HDP-PKK'nın kirli ilişkisini uluslararası kamuoyuna açıklayan İngilizce bir video paylaştı. PKK ve HDP'ye sert tepki gösteren Altun, paylaşımında, 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük' ifadelerini kullandı.

"Ezanlarımızı susturamayacaksınız"

"O günden bugüne devletimiz 'terörü kaynağında kurutma siyaseti'ni hayata geçirerek PKK'nın varlığına içeride ve dışarıda ağır darbeler vurdu. Yurt dışı askeri operasyonlar, askeri konuşlanmalar ve dış istihbarat bu süreçte önemli unsurlar olarak öne çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu o gün olduğu gibi bugün de ülkemizin terörle mücadelesinin en önemli teminatıdır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız."

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