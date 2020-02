İletişim Başkanı Altun'dan İdlib değerlendirmesi: Saldırılara karşılık vermeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız. Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdi.

The international community is finally starting to recognize the regime’s atrocities in Idlib. However, rhetoric is not enough! Responsible members of the international community must act and they must act now! The security of the people and stability of the region is at stake. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2020

"Zaman daralıyor. Katil rejim İdlib'de sivillere ve bizim askerlerimize saldırıyor." ifadesine yer veren Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu saldırılara karşılık veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu saldırıların sürmesi halinde rejimin daha fazla insanı katletmesinin ve yerlerinden etmesinin önüne geçmek için planlarımızı uygulayacağız.

Rejimin İdlib'den sivil halkı yerinden etmesine izin vermeyeceğiz. İdlib, Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma uyarınca bir çatışmasızlık bölgesidir. Diplomatik ve siyasi platformlarda bir çözüm bulunmaması halinde bu insani felaketi durdurmak için başka önlemler almaktan çekinmeyeceğiz.

Uluslararası toplum rejimin İdlib'de vahşeti yaşattığını nihayet görmeye başladı. Ancak bu konuda sadece açıklamalar yapmak tek başına yeterli değil. Uluslararası toplumun sağduyulu üyeleri bir an önce harekete geçmelidir. Bölge halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı tehlikededir."