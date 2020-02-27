Dünya Muhaliflerin İdlibin Serakib ilçesindeki ilerleyişi sürüyor
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Muhaliflerin İdlib'in Serakib ilçesindeki ilerleyişi sürüyor

Muhalifler, Rusya'nın hava desteğini alan Esed rejimi güçlerine karşı başlattıkları operasyon kapsamında sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçe merkezi çevresinde ilerliyor.

Haber Merkezi AA
Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti.
Serakib'i ele geçiren muhalifler Şam-Halep bağlantısını kesti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde stratejik öneme sahip Serakib ilçe merkezini geri alan muhalifler, merkezi çevreleyen 4 köyde yeniden kontrol sağladı.

  • Dün Mıceyzir, Salihiyye ve Afes köylerinin kontrolünü yeniden sağlayan muhalifler, gün içinde de Trenbe, Şabur, Dadih ve Zekkar köylerinde hakimiyet sağladı.

Muhalifler ve rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, M4 kara yolunun altındaki güney bölgelere yoğunlaşan rejim güçleri, sabah saatlerinden sonra ilerleme kaydedemedi.

Muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada bulunan Serakib ekseninde 20 Şubat'ta operasyon başlatmış ve Neyrab köyünü geri almıştı.

İdlib'in stratejik önemdeki Serakib geri alındı
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Dün akşam geç saatlerde ilçe merkezinin dış mahallerine ulaşan ılımlı muhalifler, ilerleyen saatlerde rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı.
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Kentin dış mahallelerine giren ılımlı muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi.
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Serakib ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.
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M4 karayolu, Lazkiye'in Halep ve Hama'yla bağlantısını sağlarken, M5 kara yolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor.
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Bu arada İdlib'in güneyinde, M4 yolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi.
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.
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İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
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Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.
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Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.
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Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.
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Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.
İdlib'in stratejik önemdeki Serakib geri alındı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı.

İdlib'e bağlı Neyrab köyü muhaliflerin kontrolüne girdi
DÜNYA
İdlib'e bağlı Neyrab köyü muhaliflerin kontrolüne girdi
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