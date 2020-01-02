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ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan Libya tezkeresiyle ilgili değerlendirme: Oyunlarını bozmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun, Meclis'te kabul edilen Libya tezkeresini değerlendirdi. Altun, "Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Doğu Akdeniz'de tek taraflı ganimet avcılığına ve Türkiye'nin milli varlıklarının çalınmasına "dur" demek amacıyla Libya'nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaptığı anlaşmanın pek çok ülkeyi rahatsız ettiğini vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Anlaşmanın ardından haksız kazançlarını teminat altına almaya çalışan bazı ülkeler, Libya'da meşru hükümet dışındaki güçlerle anlaşarak ülkeyi daha da kaotik bir duruma sürüklemek istemişlerdir. Meşru Libya hükümeti, Türkiye'den resmi olarak asker talep etmiş, TBMM ise bu yetki tezkeresini bugün itibarıyla onaylamıştır. Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz."

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