Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler

Erzurum’da bir çift, kız bekledikleri bebekleri erkek doğunca şaşkına döndü. Aile 9 ay boyunca kız denilen bebeklerinin erkek olduğunu doğum sırasında öğrendiklerini söyledi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol üyeleri yılbaşı nedeniyle çifti hastanede ziyaret ederek yeni doğan bebeğe altın taktı.