İletişim Başkanı Altun’dan The National News’e sert yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, The National News gazetesinin Türkiye’nin dış ve milli güvenlik politikası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik haksız ve gerçek dışı ifadeler içeren köşe yazısını eleştiren bir mektup kaleme aldı. Altun’un mektubu bugün The National News’te yayımlandı.

