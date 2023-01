İsveç'teki skandal olaya İletişim Başkanı Altun'dan tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi.

OYNAT 00:21 Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.

'GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

We condemn in the strongest possible terms the targeting of Türkiye and its democratically elected president by members of the terrorist organization PKK in Sweden.

We urge the Swedish authorities to take necessary steps against terrorist groups without further delay. https://t.co/B13nyTE1TV REKLAM January 12, 2023