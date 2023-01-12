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POLİTİKA

İsveç'teki skandal olaya İletişim Başkanı Altun'dan tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

NATO'ya üye olma şartları arasına Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları eylem yaptı. İsveç'in başkenti Stockholm'da terör örgütü PKK sempatizanları belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Skandal olaya siyasi isimlerden tepkiler art arda geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveçteki skandal olaya İletişim Başkanı Altundan tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz
Fahrettin Altun

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi.

Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
OYNAT 00:21
Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.


'GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İsveç'te terör örgütü PKK'nın üyeleri tarafından Türkiye'nin ve demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamlarını daha fazla gecikmeden terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

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