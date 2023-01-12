İsveç Dışişleri Bakanı: Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi. Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.

OYNAT 00:21 Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.

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'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 12, 2023

DÜNYA Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar

Büyük tepki toplayan alçak eylemle ilgili İsveç'ten ilk açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

"Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.