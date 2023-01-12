İsveç Dışişleri Bakanı: Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi. Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.
'ASLA KABUL EDİLEMEZ'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.
İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 12, 2023
- Büyük tepki toplayan alçak eylemle ilgili İsveç'ten ilk açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström
"Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.