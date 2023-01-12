Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç
AVRUPA

İsveç Dışişleri Bakanı: Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç

NATO'ya üye olma şartları arasına Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te, PKK sempatizanları eylem yaptı. Başkenti Stockholm'da bir grup belediye binasının karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Büyük tepki toplayan eylemle ilgili İsveç'ten ilk açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı, yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İsveç Dışişleri Bakanı: Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç
Terör örgütü PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini astı.

Türkiye'nin, NATO üyeliği için terör örgütleriyle mücadele şartı koyduğu İsveç'te terör örgütü sempatizanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. İsveç'in başkenti Stockholm'da belediye binası karşısına kurdukları mekanizma ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tersten asan terör örgütü PKK sempatizanlarına tepkiler gecikmedi. Daha önce 2017 yılında yine İsviçre'de terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren bir pankart asmıştı.

Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
OYNAT 00:21
Stockholm’da yine PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
NOTA'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç terör örgütü PKK'nın eylemlerine müsaade etmeye devam ediyor. PKK yandaşları Başkent Stockholm'da belediye binasının karşısına kurdukları bir mekanizmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini astılar. Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik alçakça saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Stockholm'u bir çok Avrupa şehrinde olduğu gibi PKK yuvasına çeviren terör yandaşları daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrultulmuş silah fotoğrafını ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazılı pankartı şehrin meydanındaki binaya asmışlardı.


'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
DÜNYA
Stockholm’da PKK alçaklığı: Erdoğan’ın maketini astılar
  • Büyük tepki toplayan alçak eylemle ilgili İsveç'ten ilk açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

"Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.
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