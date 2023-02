İletişim Başkanlığı depremle ilgili yalanları tek tek çürüttü

Deprem bölgesinden gelişmeleri aktaran Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Adıyaman’a bağlı Karakuyu köyü sakinleri ile konuştu. Karagöz, vatandaşlara köye yardım gelip gelmediğini sordu. Karakuyulu bir kadın, tüm yardımların geldiğini ve bir ihtiyaçlarının olmadığını söylerken, ‘Yardım gitmiyor’ söylemi ile algı oluşturmaya çalışanlara tepki gösterdi: “Çok şükür her şey geldi, inkar ediyorlar. Nankörler inkar ediyor. Nereye gelmedi? Köyümüze her şey geldi. Yalan söylüyorlar. Türkiye’ye, yardım gönderenlere, cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim, aç değiliz susuz değiliz.” Taha Hüseyin Karagöz’ün diğer bir afetzedeye eksikleri olup olmadığını sorması üzerine yaşlı adam, “Devlet gönderiyor, geliyor” dedi. Karagöz’ün “Yardım gitmiyor diyorlar siz ne diyorsunuz?” sorusuna ise “Devlet hangisine yetişecek? Bizden çok daha kötüleri var. Yerle bir olmuş, ben devletimden razıyım Allah kat kat razı olsun. Kim ne derse desin. Cumhurbaşkanı konuşuyor ne diyor? Her şeyi yerine getireceğim diyor. Ben inanıyorum” dedi. Demokrasi ve Birlik Derneği’nin, Karakuyu Köyü’ne de yardım götürdüğü görüldü. DEMBİR-DER görevlileri gıda, giyim ve temel ihtiyaçlar noktasında depremzedelerin eksiklerini giderdi.