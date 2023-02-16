Halk TV’nin Adıyaman’da ‘Diyanet görevlileri yok’ iddiası yalan çıktı

Büyük depremde 11'inci güne girildi. Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Can kayıplarının giderek arttığı afette, arama-kurtarma ekipleri ilerleyen saatlere rağmen mücadelesinden bir an olsun vazgeçmedi. Bölgelerde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yardımlarda ulaştırılmaya çalışılıyor.

Depremin başından beri yalan propagandası üretiliyor

Devlet tüm imkanlarıyla çalışmaları sürdürürken bazı provokatif kişiler ise bu süreçte yayınladıkları algı çalışmalarıyla yalan haber üretmekte.

Depremin ilk günlerinden itibaren Halk TV bu algı çalışmasında başı çekmekte.

Diyanet İşleri Başkanlığı hedefte

İlk günden itibaren bölgede çalışmaları yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu algı çalışmalarında hedefe konulan kurumların başında geliyor.

Adıyaman'dan depreme ilişkin bilgiler vermesi beklenen Halk TV muhabiri Diyanet'le ilgili gerçek dışı iddialarda bulundu.

"Ben görmedim, gören varsa çıksın söylesin"

Adıyaman'da Diyanet İşleri Başkanlığı elemanlarını görmediğini iddia eden muhabir, "Diyanet görevlilerini ben görmedim. Belki ben görmedim, gören varsa çıksın söylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 140 binden fazla personeli var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir tek ekibi olmaz mı, hiç eğitim verilmedi mi? Afet zamanlarında neler yapılır eğitimi vermek zorundayız." dedi.

Diyanet iddiaları yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise Halk TV'de dile getirilen iddialarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

"Adıyaman'da 1500 görevlimiz gece gündüz görev yapıyor"

Orhan sosyal medya hesabından iddiaları ret ederek şu ifadeleri kullandı:

Halk TV yine Diyanet ile ilgili kirli bir algı peşinde. Kanala bölgeden bağlanan muhabiri Adıyaman'da 1 tane bile Diyanet görevlisi görmediğini iddia ediyor. Adıyaman'da 1500 görevlimiz gece gündüz demeden depremin yaralarını sarmak için görev yapıyor.

Diyanet ilk günden itibaren bölgede

Halk TV'nin bu algı çalışmasına başta görevliler olmak üzere vatandaşlardan yoğun bir tepki geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra defin işlemlerinde, cenaze merasimlerinde; sıcak yemek dağıtımında ve halkın ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda diğer ekiplerle aynı rolü üstleniyor.







