İlk Türk astronot 1,90’dan kısa 45 yaşından küçük olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği “Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu” görevinin ayrıntıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erdoğan’ın açıklamaları sonrası projenin detaylarını açıkladı. Uzay görevinin 10 gün süreceğinin kaydedildiği açıklamada, stratejik 10 hedef belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda dünya yörüngesinde ateşlenecek milli ve özgün hibrit roketle Ay’a sert iniş gerçekleştirilmesi, uzaya erişimi sağlamak amacıyla bir uzay limanı işletmesi kurulması ve bir Türk vatandaşının bilim misyonuyla uzaya gönderilmesi gibi hedefler sıralandı. Başvurular, “uzaya.gov.tr” adresi üzerinden 23 Haziran saat 20.23’e kadar alınacak.

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Açıklamada, uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar şu şekilde belirtildi:

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- TC vatandaşı olmak.

- 45 yaşından küçük olmak.

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

- Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak.

- Çok iyi derecede İngilizce bilmek.

- Boy uzunluğunun 149,5-190,5 santimetre; kilonun ise 43-110 kilogram arası olması.

- %100 görme keskinliğine sahip olmak.

- Protez kullanmıyor olmak.

- Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak.

- Kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak.

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- Alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak.

- Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak ve epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak.

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