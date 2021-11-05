Teknoloji Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?
BİLİM

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye'nin uzay programı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin astronot adayının 2022'de seçileceğini belirterek, uzaya gidecek ilk Türk'ün bir bilim insanı olacağını söyledi.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?
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Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2 yıl önce kurulan Ajans'ın görevleri, çalışmaları, misyon ve hedeflerini Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde (SDE) anlattı. Milli Uzay Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin sonradan dahil olduğu uzay çalışmaları alanı için en önemli eksikliğin insan gücü olduğundan bahsetti. TRT Haber'in aktardığı bilgiye göre: uzay alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun için üniversitelerle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

  • Yıldırım, ABD'nin uzay alanında çalışan 270 bin uzmanının olduğunu ifade ederek, bu sayının Türkiye'de bini bulmadığının altını çizdi.

"Uzay Limanı" projesine dikkati çeken Yıldırım, uzay limanının dünyadaki karşılığının havalimanları olduğunu, Türkiye'nin coğrafi şartlarının uzay limanı kurulması için müsait olmadığını ancak Pakistan'ın Türkiye ile uzay limanı projesini gerçekleştirmek için çok istekli olduğunu, bu konuda ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

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"2022’DE ASTRONOT SEÇİMİMİZİ YAPACAĞIZ"

Uluslararası işbirliği ile astronot misyonunu gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, ABD'den SpaceX ya da Rusya'dan soyuz ile çalışılacağını, bunun için pazarlıkların sürdüğünü ifade etti. Çalışmaları bu sene içinde bitireceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Astronot eğitimi 7 ayda tamamlanıyor. Anlaşacağımız şirket bize kriterleri verecek, bizler de 2022’de astronot seçimimizi yapacağız. 1 değil 2 astronot seçeceğiz. Eğitimlerini alacaklar. Bir hastalık vs. durumunda yedekli olarak gitmek istedik. Daha başarılı olan adayımız uzaya gönderilecek. Astronotumuz en az bir hafta uzayda kalabilecek. Biz uzaya gitmişken orada bilimsel deneyler araştırmalar da yapmak istiyoruz. Bu yüzden gidecek astronot adayı bir bilim insanı olacaktır. Tabii fiziki şartları uygun olan biri olmalı. 2022 sonuna kadar bunlar tamamlanacak."

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