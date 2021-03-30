Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: 2028'de Ay'a yumuşak iniş planlıyoruz

Aralık 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararnameyle kurulan Türkiye Uzay Ajansı, Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıyla birlikte Milli Uzay Programı'nın yol haritasını oluşturarak ayrıntıları paylaşmıştı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 9 Şubat 2021 itibariyle Milli Uzay Programı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Bugün gelinen noktada ise TürkiyeUzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay planlarıyla alakalı açıklama yaptı.

Yıldırım'ın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

İnşallah Ay'a da ulaşacağız. Önce 2023 sonuna kadar bir temas. Buna da açıklık getirmek istiyorum. Bizim nihai misyonumuz, 2028sonunakadar aya yumuşak iniş yapmak ve bir araç indirmek. Bir gezen araç ve bilimsel çalışma çerçevesinde oradan birtakım verileri toplayıp ülkemize ulaştırmak. Bu, Türkiye için çok devrim niteliğinde bir şeydir. Tüm misyon, zor zincir halkalarından oluşuyor. Bu halkaların hiçbiri tek tek yapılmamış, hatta denenmemiş şeyler.

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Dolayısıyla bu zinciri tamamladığınızda büyük bir risk ortaya çıkıyor. 2028yılına ne kadar hazırlanırsak hazırlanalım bir yerde bir sıkıntıyla karşılaştığımızda misyonun yarım kalma ihtimali yüksek olacak. Bunun için ara misyon koymak istedik. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğu için önemli bir yıl. O senede bayrağımızı aya ulaştırmak güzel bir sembolik mana taşır ama bizim hedefimiz orada, uzayda bir motor ateşlemek. Kendi roket motorumuzu uzayda ateşlemek. Bunu ateşlediğimiz zaman zaten dünyadaki ilk 7 ülkenin arasına giriyoruz. Bunu yapabilen çok az sayıda ülke var.