Gündem İmam atamalarından rahatsız olan Aytun Çıray seçim öncesi atama istedi
POLİTİKA

İmam atamalarından rahatsız olan Aytun Çıray seçim öncesi atama istedi

Geçtiğimiz yıllarda 3 bin 500 imamın atanmasından rahatsız olan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, attığı tweet ile seçimlere az bir süre kala tüm imam adaylarının atanmasını istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmam atamalarından rahatsız olan Aytun Çıray seçim öncesi atama istedi
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray.

Seçimlere az bir süre kala aday krizinin yaşandığı altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'de İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanlığı atamaları ile ilgili ilginç bir tweet attı.

ATAMALARDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Çıray, yaklaşık üç sene önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan imam atamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş "450 bin öğretmen atama bekliyor ama 3500 imam ataması yapılıyor" ifadelerine yer vermişti.

SEÇİM ÖNCESİ ATAMA İSTEDİ

Aynı Çıray, bugün yaptığı paylaşımda ise seçim öncesi sınava giren tüm imam adaylarının atanmasını istedi.

Çıray, paylaşımında "Sn Erdoğan, 2022 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu sınavlara giren İHL, önlisans, önlisans hafız ve Lisans KKÖ olarak 116 bin din gönüllüsü adaylarının hakkını verin. Onları daha fazla mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.

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