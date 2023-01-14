İmam atamalarından rahatsız olan Aytun Çıray seçim öncesi atama istedi

Seçimlere az bir süre kala aday krizinin yaşandığı altılı masanın ortaklarından İYİ Parti'de İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı olan Aytun Çıray, Diyanet İşleri Başkanlığı atamaları ile ilgili ilginç bir tweet attı.

ATAMALARDAN RAHATSIZ OLMUŞTU

Çıray, yaklaşık üç sene önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan imam atamalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş "450 bin öğretmen atama bekliyor ama 3500 imam ataması yapılıyor" ifadelerine yer vermişti.

SEÇİM ÖNCESİ ATAMA İSTEDİ

Aynı Çıray, bugün yaptığı paylaşımda ise seçim öncesi sınava giren tüm imam adaylarının atanmasını istedi.

Çıray, paylaşımında "Sn Erdoğan, 2022 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu sınavlara giren İHL, önlisans, önlisans hafız ve Lisans KKÖ olarak 116 bin din gönüllüsü adaylarının hakkını verin. Onları daha fazla mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.

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Sn Erdoğan,

2022 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu sınavlara giren İHL, önlisans, önlisans hafız ve Lisans KKÖ olarak 116 bin din gönüllüsü adaylarının hakkını verin.

Onları daha fazla mağdur etmeyin.#AzKaldı — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) January 14, 2023

GÜNDEM İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı