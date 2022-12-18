İYİ Parti'li Aytun Çıray Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmamasına ilişkin konuştu: Bizim lehimize oldu

İYİ Parti'li Aytun Çıray, İmamoğlu'na yönelik mahkeme kararı esnasında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını değerlendirdi. Çıray, katıldığı programda sürecin İYİ Parti'nin lehine olduğunu belirtti.

'BİZİM LEHİMİZE OLDU'

Çıray, 'Sayın Akşener'in İmamoğlu'yla ilgili hızlı aksiyon almasının faydası olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Çok. Bu işte milletin gözü önündeki asıl millet o sırada bir dal aradığında sizi oraya dal uzatıyorsanız onun hemen karşılığını verir." cevabını verdi.

'Kemal Bey'in orada olmaması, Kemal Bey'in aleyhine bir durumu oldu?' sorusuna ise Çıray, "Yani bizim lehimize oldu." ifadesini kullandı.

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