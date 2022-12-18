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ANKARA

Adayı miting değil biz belirleriz: İmamoğlu'na altılı masadan veto

İmamoğlu’nun Saraçhane’de “adaylık mitingi” yapmasının ardından 6’lı masanın nabzını yokladık. CHP’liler, adayın mitinglerle değil parti organlarında belirleneceğini ifade ediyor. SP ve Gelecek, “Saraçhane’de destek verdik ama 6 parti birlikte hareket ediyoruz” diyor. DEVA ve DP de adayı masaya genel başkanların getireceğini belirtiyor. İYİ Parti’nin bir kısmında ise eğilim İmamoğlu’ndan yana.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Adayı miting değil biz belirleriz: İmamoğluna altılı masadan veto
Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen yargı kararı sonrasında “Adaylık için yolu açıldı” iddialarına CHP yönetiminden “Aday yetkili kurullarda belirlenir” cevabı geldi. 6’lı masanın diğer ortakları da adayda oldubittiye değil ortak kararın önemini hatırlatıyor. Özellikle, ilk gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İmamoğlu’nun basına verdiği kareler dikkatle analiz edildi. Kamuoyunda İmamoğlu’nun kararla adaylığının güçlendiği yorumları yapılırken CHP’den “İmamoğlu görevinin başında. İstanbulluya hizmete devam edecek” mesajları verildi.

BİR OLAYLA OLMAZ

Saraçhane’de İmamoğlu’na destek veren 6’lı masa paydaşlarında da durum izleniyor. Buna göre, Saadet Partisi (SP) ve Gelecek Partisi’nde cumhurbaşkanı adayının bir gün ve olay üzerinden belirlenemeyeceğine dikkat çekiliyor. ve Gelecek, “Saraçhane’de destek verdik ama 6 parti birlikte hareket ediyoruz” diyor. DEVA ve DP de adayı masaya genel başkanların getireceğini belirtiyor. İYİ Parti’nin bir kısmında ise eğilim İmamoğlu’ndan yana.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem oldu.
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